◇パ・リーグオリックス6―1ロッテ（2026年5月5日京セラドーム）オリックスのショーン・ジェリー投手（28）が5日のロッテ戦で7回を4安打無失点と好投し、5度目の先発でうれしい来日初勝利を挙げた。ジェリーの身長は2メートル13で、96年のヒルマン（ロッテ）の2メートル8を抜く、史上最長身勝利となった。ジェリーはここまで4度の先発はいずれもクオリティースタート（QS＝6投球回以上、自責点3以内）と好投。防御率1・5