カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は５日、大人気スーパー「オーケー」攻略法について報じた。ギャル曽根が、スーパーマーケット研究家のプロとともにスーパーを攻略に挑戦した。特売なし、チラシなしで商品のコストを抑えている同店。ギャル曽根は「見逃すな！お得な目印」として「賞味期限が意外と長い割引品」や「特別提供品コーナー」をチェック。さらに「読み解け！オネストカード」