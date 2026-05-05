EXILEのAKIRAが、5月3日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（後0：45）に出演し、妻で台湾出身の俳優・リン・チーリンとのなれそめを明かした。言葉の壁や遠距離という障害を乗り越えたエピソードが語られ、スタジオを沸かせた。【写真】結婚時…クールな2ショットを公開したAKIRA＆リン・チーリン2人の出会いは舞台での共演だったという。AKIRAは「妻と最初に出会ったのは舞台。友達から始まっ