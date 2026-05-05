中国から輸出される花火のおよそ7割を生産している湖南省・瀏陽市。この街の花火の製造工場で爆発があり、これまでに26人が死亡しています。空高く立ち上る白い煙。中国国営の中央テレビによりますと、4日午後、湖南省・瀏陽市にある花火の製造工場で爆発がありました。空からの映像では、広い範囲で被害が出ているのがわかります。中国メディアによりますと、現場からおよそ600メートル離れたリゾート施設でも爆発音が聞こえ、一