ボートレースからつの「ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会会長賞ＧＷ唐津特選」は５日、５日目が行われ、準優勝戦が終了。優勝戦メンバーが出揃った。山田康二（３８＝佐賀）は準優１１Ｒで強烈なスリット合戦の中、コンマ０１のＳを決めて逃げ切りに成功。「Ｓはたぶん、大丈夫だろうと思っていた」とさすがの踏み込みから当地では３７回目の優出を決めた。仕上がりに関しても「足はしっかりしているし準優の方がさらに良かった。ブレ