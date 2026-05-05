女優の山本舞香（２８）が５日、インスタグラムを更新。第１子妊娠を発表した。山本は赤ちゃん用のものと思われる靴の写真をアップし「第一子を授かりました。日々、大切に過ごしていきたいと思います」と記した。２４年１０月、ロックバンド「ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹ」のボーカル・Ｈｉｒｏ（森内寛樹）との結婚を発表した。マイファスは今年２月にバンドを活動休止すると発表。山本はその後、Ｘ（旧ツイッター）のア