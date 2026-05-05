女優のカン・イェウォンが父の葬儀を終え、弔問客に向けて感謝の意を伝えた。カン・イェウォンは5月5日にSNSを更新。【写真】日本で急逝、台湾女優の最後の姿「父を送った悲しみに打ちひしがれていた時に、皆様から賜った温かな弔問とご厚意は、私たちが悲しみに暮れることなく、故人の遺志通り無事に葬儀を執り行う大きな支えとなりました。おかげで私たちも、ようやく少しずつ平穏を取り戻しつつあります」と綴った。続けて「本