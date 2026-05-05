福岡市動物園で4年ぶりに、ツシマヤマネコの赤ちゃんが生まれました。ツシマヤマネコの赤ちゃんは、4月25日の早朝に誕生しました。こちらは生後4日目の様子で、赤ちゃんが母ネコ、チョコのお乳を一生懸命飲んでいます。生まれた時の体重は100グラム程度、体長は10センチほどで性別はわかっていません。ツシマヤマネコは長崎県の対馬だけに生息する野生のネコで、環境省のレッドリストでは絶滅の危険性が極めて高いとされています。