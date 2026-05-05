５日、瀏陽市にある爆発事故の救助現場。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙5月5日】中国湖南省瀏陽（りゅうよう）市（長沙市管轄下の県級市）の花火工場で4日に起きた爆発事故はこれまでに、26人が死亡し、61人の負傷が確認された。長沙市が5日開いた記者会見で明らかにした。５日、瀏陽市にある爆発事故の救助現場。（長沙＝新華社記者／陳思汗）