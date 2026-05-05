４月２９日、喜洲古鎮を散策する観光客。（大理＝新華社記者／邢広利）【新華社大理5月5日】中国雲南省大理ペー族自治州大理市の喜洲古鎮（古い町並み）は、文化と観光の魅力にあふれる町となっている。街には絞り染め体験店や、伝統建築を飾る「瓦猫（ワーマオ、魔除け）」の制作工房、鮮花餅（花のあんを詰めたパイ）の店、落ち着いた雰囲気のカフェなどが点在しており、観光客は無形文化遺産の魅力を体験し、特色ある文