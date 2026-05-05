◇プロ野球セ・リーグ 巨人3-2ヤクルト(5日、東京ドーム)巨人は赤星優志投手が今季10試合目の登板で初先発。初回、2ベースとデッドボールでピンチを作りますが、武岡龍世選手を見逃し三振でしのぐと、4回にも2ベースを打たれるなど1アウト1塁2塁のピンチとなりますがダブルプレーで無失点としました。すると4回裏、ここまで無安打投球を続けるヤクルト・吉村貢司郎投手に対して1塁2塁をつくると、大城卓三選手がホームランで3点を