◇プロ野球セ・リーグ中日−阪神(5日、バンテリンドーム)中日の杉浦稔大投手がピンチでマウンドに上がり、好リリーフをみせました。7−2と5点リードの8回、2番手の牧野憲伸投手が2安打と四球で1アウト満塁のピンチを作り、杉浦投手に交代。初回に8号ソロを放っている森下翔太選手に対して、アウトコースの変化球でセカンドゴロとし、ダブルプレー。無失点で切り抜けました。杉浦投手は4月に日本ハムから金銭トレードで移籍。34歳