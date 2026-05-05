「ＤｅＮＡ−広島」（５日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡの守護神・山崎がリードを守れなかった。４−５の九回から登板。先頭の持丸に中堅右へ同点ソロを浴びた。山崎は今季、この試合まで１０試合に登板して０勝０敗、防御率０・９６。リーグ３位の８セーブを挙げていたが、８試合ぶりの失点に球場はため息に包まれれた。