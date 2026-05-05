テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が４日に放送され、ウエストランド・井口浩之、とろサーモン・久保田かずのぶがＭＣを務めた。この日は「テレビの裏方の本音どんなヤバイ企画でも面白くしてくれる最強芸人ランキング」。テレビスタッフ８０人へのアンケートで制作サイドから高評価されている芸人を調べた。「自身のポジションを把握した上で、確実に仕事をこなしてくれる」などの理由で、さらば青春の光・東ブク