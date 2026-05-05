「巨人３−２ヤクルト」（５日、東京ドーム）巨人が、接戦を制して連敗を３でストップさせた。打線は四回１死一、二塁から５番に入った大城の右越え３号３ランで先制した。開幕を中継ぎで迎えた赤星が、今季初先発し５回を３安打２失点と好投して３勝目をマークした。右腕は立ち上がりから直球が走り変化球もさえた。セットアッパーの大勢が八回に登板。４月２６日・ＤｅＮＡ戦（横浜）以来のマウンドとなったが、打者３人