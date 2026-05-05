浜松オートの5日間開催G1「開場70周年記念ゴールデンレース」は5日、前検日作業が行われた。地元女子レーサーの西翔子（32＝浜松）が飯塚SGを経験しての参戦で注目を集めそうだ。その飯塚オールスター。「ヘッド周りを調整して良くなった」と5日目1着、最終日2着と見せ場をつくった。「仕上げが遅かったけど1着を取れたのは意外だった」と振り返っていたが、地元G1でその効果が出れば楽しみだ。前検日は練習を意欲的にこな