スリーマイルアイランド原発と福島第1原発の事故の比較1979年に米スリーマイルアイランド（TMI）原発2号機で起きたメルトダウン（炉心溶融）事故は、原発推進の流れに影を落としてきた。47年たった今も約1トンの溶融核燃料（デブリ）が残る2号機の構内に、共同通信記者が入った。遠隔でデブリ除去を進め、東京電力福島第1原発廃炉の「手本」とされる。4月、二重のゲートをくぐり、2号機の原子炉建屋近くの敷地に徒歩で入ると、