俳優の山本舞香さんは5月5日、自身のInstagramを更新。第1子の妊娠を公表しました。【写真】山本舞香「第一子を授かりました」「第一子を授かりました」山本さんは「第一子を授かりました。日々、大切に過ごしていきたいと思います」とつづり、1枚の写真を投稿。美しい青空に向かって、子ども用の白いスニーカーを掲げる写真を披露しています。この投稿には、投稿直後の5日現在で2万8000件を超える「いいね！」が寄せられています