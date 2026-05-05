香港メディアの香港01はこのほど、中国が工業を国家の根幹と位置付け、100年以上にわたる追随の歴史を経て、世界最大の工業大国から「製造強国」への飛躍を目指していると報じた。記事は中国製品について、かつてコピー品や日本での温水洗浄便座の「爆買い」に象徴されたような「安かろう悪かろう」時代は終わり、現在は電気自動車（EV）、リチウム電池、太陽光パネルの「新三様」で世界をリードし、日本車の販売台数を上回る歴史