チームは連敗も…“得意”の中日戦で快音■中日 7ー3 阪神（5日・バンテリンドーム）阪神・佐藤輝明内野手が5日、バンテリンドームで行われた中日戦に「4番・三塁」で先発出場。3試合ぶりとなる今季9号を放った。チームは3-7で敗れ2連敗となったが、リーグ単独トップとなる豪快を放った主砲に、敵地で声援を送った阪神ファンは大歓声で称えた。5点を追う9回、主砲が意地を見せた。左腕の福が投じた2球目のスライダーを振り切る