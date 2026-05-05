ついに３試合連続で出場機会が与えられなかった。ここ５試合でピッチに立ったのは１回。それも出場時間は17分しかなかった。スコットランドの名門セルティックに所属する旗手怜央はシーズン終盤戦で苦境にある。一年を通じて好不調の波が指摘されてきた旗手だが、特に直近はプレーする機会がなくなっている。５月３日のハイバーニアン戦でも出場機会がなく、リーグ戦ではここ４試合で３試合をベンチから見守った。スコティッシ