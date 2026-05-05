新潟県妙高市の上信越道の新井パーキングエリアで5月4日、20台以上の車の窓ガラスが割れる被害がありました。強風で飛ばされた石が原因と見られていますが、大型連休中の行楽客などに影響が出ました。 4日、妙高市の上信越道・上りの新井パーキングエリアで発生したのが… 【リポート】 「妙高市の新井パーキング。停止している車の後ろの窓ガラスが割れてしまっています」 20台以上の車の窓ガラスが