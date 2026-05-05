俳優のトリンドル玲奈（34）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。第1子出産後の近影を公開し、変わらぬ美貌に反響が集まっている。【写真】「ママになっても相変わらずかわいい」第1子を出産したトリンドル玲奈の近影投稿では「ママになってさらにメイク楽しむぞ」とコメントを添え、柔らかな光に包まれたナチュラルなメイク姿を披露。透明感のある肌や繊細なアイメイクが印象的なカットとなっていた。写真では、頬杖