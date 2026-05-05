東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、午後4時半現在、東京都目黒区でおよそ1770軒の停電が発生しています。停電している主な地区は、▼目黒区祐天寺2丁目で590軒、▼祐天寺1丁目で430軒、▼上目黒2丁目で240軒、▼中目黒5丁目で240軒など、あわせておよそ1770軒となっています。復旧はきょう午後5時40分ごろの見込みです。東京電力パワーグリッドでは、「何らかの配電線のトラブルが起こっているとみられる」とコメ