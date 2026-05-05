テレビ番組収録中の右膝の大ケガで、療養に励んでいたサッカー元日本代表のタレント・前園真聖氏（52）が5日、自身のインスタグラムを更新。ウオーキング中の姿を公開した。前園氏は、2月にテレビ東京の旅バラエティー番組のロケ中に転倒し、右膝外側半月板損傷の大ケガを負った。マネジメント会社によると、全治半年だとされている。この日は「天気も良いので軽めのウォーキング」と書き出し、Tシャツに短パン姿の写真をア