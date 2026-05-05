「楽天−日本ハム」（５日、楽天モバイル最強パーク）楽天が４番・浅村の一発で逆転した。１点を追う七回。無死から黒川が左前打で出塁。浅村はカウント０−１から日本ハム先発・細野の真ん中に入る１３８キロの変化球を逆方向へ。高々と上がった打球は風にも乗って右翼ホームランゾーンに飛び込む４号逆転２ランとなった。「打ったのはツーシーム。打てて良かったです」とコメントした。