◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（５日・東京Ｄ）巨人が連敗を３で止めた。この日は５月５日、こどもの日。巨人ファンの少年少女が職業体験として、試合前に選手へのインタビューや動画撮影、スタメン発表の場内アナウンスなどを行う企画が実施された。その一環で、練習中に少年が吉川尚輝内野手に「どうやったら守りがうまくなりますか」と質問。吉川は笑顔で優しく応じ、「予測をすることです」と極意を伝授して