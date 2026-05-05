◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（５日・横浜）広島が９回に同点に追いついた。先頭の持丸泰輝捕手が右中間へ同点の１号ソロ。育成ドラフト出身、７年目でのプロ初アーチは値千金の一発になり、思い切りガッツポーズを決めた。８回には２死から坂倉と菊池の連打で一、三塁をつくり、ドラフト１位・平川の２点二塁打で１点差に迫った。３点差で迎えた終盤の２イニングで意地を見せた。