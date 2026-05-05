◆パ・リーグ楽天３―２日本ハム（５日・楽天モバイル）日本ハムが２戦連続で逆転負けを喫し、借金はワーストタイの４となった。楽天先発・荘司に対し、４回カストロの左越え５号ソロで先制。５回には清宮幸の右越え７号ソロも飛び出し、リードを広げた。先発の細野は４回まで１安打と好投していたが、５回に平良に２戦連発となる右越え３号ソロを許し、１点差。７回には、無死一塁から浅村に逆転の右越え４号２ランを浴び