◆パ・リーグ楽天３―２日本ハム（５日・楽天モバイル最強）楽天は逆転勝ちし、３連勝を飾った。序盤は投手戦だった。先発の荘司は３回まで安定感ある投球で無失点。日本ハムの細野とのハイレベルな投げ合いとなった。試合が動いたのは４回だ。荘司がカストロにソロを被弾。先制点を献上した。さらに５回には清宮にソロを浴びて、リードを広げられた。打線は５回に反撃を開始した。１死から平良が２戦連発となるソロ。勢