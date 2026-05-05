◇静岡県学生野球春季リーグ第２週第２日日大国際１６―０聖隷クリストファー大＝５回コールド（５日・日大御園球場）降雨で未消化分の１試合、日大国際対聖隷クリストファー大戦が行われた。３季連続３１回目のリーグ制覇を狙う日大国際は相手投手の乱調につけ込み、初回から打者１４人で一挙に８得点を奪うなど５回コールドで圧勝。通算１１勝１敗で静岡産業大と並んで首位に立った。危なげなく白星を積み上げた。毎回得