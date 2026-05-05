国内女子プロゴルフツアーの今季メジャー初戦、ワールドレディスサロンパスカップ（報知新聞社後援）は７日から４日間、茨城ＧＣ西Ｃ（６７１８ヤード、パー７２）で行われる。２週連続優勝＆メジャー初制覇を狙う菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）は５日、練習ラウンドでインコース９ホールを回った。前週のＮＴＴドコモビジネスレディスは２位に５打差の独走で１年ぶり４勝目。祝福メッセージは約５００件届いたといい「