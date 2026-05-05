明日6日(木・祝)は天気が下り坂です。明後日7日(木)は沿岸を中心に雨で、雨脚が強まる所もあるでしょう。8日(金)は天気が回復し、夏日が続出しそうです。11日(月)からは暑さの質が変わり、ムシッとした暑さになるでしょう。GW明けも熱中症対策をしっかりと行ってください。明日6日(水・祝)は天気下り坂お出かけには雨具を明日6日(水・祝)は、天気は下り坂に向かうでしょう。午前を中心に晴れる所がありますが、次第に雲が広がり