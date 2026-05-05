ドル円一時１５７．１３レベル、小幅に安値広げる＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ややドル売りの動き。ドル円は157.13レベルに本日の安値を小幅広げている。ポンドドルは1.3540レベルに高値を更新。ユーロドルは1.1690レベルと前日NY終値付近に下げ渋っている。米10年債利回りが4.44％付近から4.425％付近まで低下したことが、ドル売り反応につながった模様。ただ、足元では4.432％付近に下げ一服。 USD/JPY157.1