線路脇に止まる1台の消防車。そこへ警察官が現れると…。運転していた男が引きずり出された。いったい何が？駅のトイレに放火…消火活動中に消防車盗み逃走始まりは4月26日午前4時半ごろ、愛知・美浜町の名鉄・河和（こうわ）駅で起きた不審火だった。消防への通報：女子トイレの壁が燃やされた。河和駅付近で働く人：朝ここに出勤してきたら、パトカーとか消防車とか止まってて、駅のトイレが放火されたっていうことを聞きました