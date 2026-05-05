4回巨人1死一、二塁、大城が右越えに先制3ランを放つ＝東京ドーム巨人が連敗を3で止めた。四回に大城の3号3ランで先制し、継投で逃げ切った。今季初先発の赤星が5回無失点で3勝目、マルティネスがリーグトップに並ぶ10セーブ目。ヤクルトは吉村が3失点完投したが、手痛い一発を浴びた。