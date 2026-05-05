◇プロ野球セ・リーグ 巨人3-2ヤクルト(5日、東京ドーム)ヤクルトが巨人に接戦で敗れました。先発はここまで2勝3敗の吉村貢司郎投手が今季6試合目の登板。この日は序盤から3イニング連続で無安打投球の好投を披露します。しかし4回、2つの四球でランナーを貯めると、巨人・大城卓三選手にライトへの3ランホームランを浴び先制点を許しました。ヤクルト打線は6回、先頭のサンタナ選手が巨人の2番手・船迫大雅投手からレフトへの第8