太平洋を航行中にハンタウイルスの集団感染が発生したクルーズ船の乗客に、日本人1人が含まれていることが分かりました。オランダのクルーズ船「MVホンディウス」の運航会社によりますと、船の乗客乗員は147人で、乗客に日本人1人が含まれています。WHO（世界保健機関）によりますと、4日現在、ハンタウイルスへの感染が疑われるのは7人で、うち2人は陽性が確認され、乗客3人が死亡しています。ネズミに由来するハンタウイルスは、