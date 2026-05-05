アジアサッカー連盟(AFC)は5日、今月9日に行われるアジアカップの組み合わせ抽選会に元日本代表MFの中田英寿氏が抽選アシスタントとして出席すると発表した。現役サウジアラビア代表で10番を背負うFWサレム・アルドサリらとともに大役を担う。中田氏は1997年、98年に2年連続でアジア年間最優秀選手に輝いたMF。当時史上初だった複数回受賞という偉業を成し遂げ、のちにカタール代表FWアクラム・アフィフとアルドサリが2度の受