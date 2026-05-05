日本グランプリシリーズ延岡大会として第37回ゴールデンゲームズinのべおかが、5月4日に宮崎・延岡市西階総合運動公園陸上競技場で開催されました。グランプリ種目の男子5000mには国内外のトップランナーが出場し、多くの大学生ランナーも健闘を見せました。白色のペーシングライト(トラックの内側に設置されたLEDライトで示すペースメーカー)が、日本記録を上回る13分00秒に設定された男子5000mB組では好記録が続出。アイルランド