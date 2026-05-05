「巨人３−２ヤクルト」（５日、東京ドーム）ヤクルトは反撃及ばずに惜敗した。先発の吉村は１球に泣いた。三回まで無安打投球。四回に２四球を与えた後、１死一、二塁から大城にこの試合初安打となる右越え３ランを浴びた。五回から七回までは三者凡退だったが、この一発が響いて８回２安打３失点でリーグワーストの４敗目となった打線は六回にサンタナが阪神・佐藤輝に並ぶ８号ソロを放った。さらに１死一、三塁から北