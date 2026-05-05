Clipped From Video（CNN）中国湖南省瀏陽市の花火工場で大きな爆発が起き、少なくとも26人が死亡、61人が負傷した。世界の花火産業の中心地として知られる同市は、巨大な衝撃波に見舞われた。窓ガラスは割れ、近隣の建物が損傷した。当局が原因究明を進める一方、救助活動も続いている。習近平（シーチンピン）国家主席は、行方不明となっている人々の捜索に「全力を挙げて取り組む」よう呼びかけた。