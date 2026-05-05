フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。以前自宅が近かった人気芸人を明かした。この日はお笑い芸人の平野ノラと出演。自宅が近所で、以前は女子会なども行っていたという2人。趣味について話が及ぶと、真麻は「お酒ぐらいで、他に何にも趣味もないですよ」と告白。「自分の好きな趣味があると、子供の育児で趣味ができないってストレスがたまるじゃない