「レディースオールスター・Ｇ２」（５日、まるがめ）開会式が行われ、岩崎芳美、喜多須杏奈、井上遥妃の徳島支部３人と香川支部の平高奈菜がこん身のコスプレを披露。会場を大いに盛り上げた。まず先陣を切ったのは岩崎。「いらっしゃいませ〜。スナックよしみよ〜」とママに扮（ふん）して登場した。「今日のおすすめは球磨焼酎の白岳と、ぶっかけうどんよ」と叫んで強烈なインパクトを刻んだ。セクシー担当の喜多須はチ