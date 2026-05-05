2021年6月、本誌は「浅草演芸ホール」での出番を終えた講談師の神田伯山を、ホール近くにある大正3年創業の老舗「翁そば」で取材をした。やや太り気味の体型を気にしていた伯山だったが、小上がりに座ると、「大好きなんです」という大きな三角形のお揚げがのった「冷やしきつね」の“大盛り”を注文。さらに、餅をトッピングした。「伯山師匠はどことなく、ばつが悪そうな表情をしながら『そばは健康食だから太り気味の僕にと