首位・阪神追撃のために挑んだ5月4日のヤクルト戦だったが、3位の巨人はいいところなく1-5と敗戦。貯金もわずか1となり、首位どころか、4位横浜DeNAとのゲーム差がわずか0.5に。Bクラス転落も現実味を帯びてきた。開幕からまだ1カ月あまりのいま、その日の結果に一喜一憂する必要はないだろう。しかし、この敗戦は「単なる1敗ではなく、首脳陣にとってはショックの大きい負けだった」とスポーツ紙の巨人担当記者は語る。「まず