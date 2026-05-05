ゴールデンゲームズinのべおか陸上のゴールデンゲームズinのべおかが4日、宮崎県延岡市で行われ、男子5000メートルで早稲田大1年の増子陽太が13分20秒35のU20日本新記録を樹立した。4月に自身がマークした13分22秒87をさらに更新。ファンの間に衝撃が広がっている。増子は5000メートル2組で激走。森凪也（Honda）、塩尻和也（富士通）の実業団勢や中央大3年の岡田開成には及ばなかったが、13分20秒35で9位に入った。4月の金