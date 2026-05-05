◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）＝５月５日、美浦トレセンフクチャンショウ（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父イスラボニータ）は京王杯２歳Ｓ・Ｇ２が２着。年明け初戦のクロッカスＳ・リステッド、ファルコンＳ・Ｇ３が連続３着と堅実。世代トップクラスの成績を残してのＧ１初挑戦となる。前走はレース前に誤算があった。加藤征調教師は「（輸送中の）渋滞で体が減っていました。だ