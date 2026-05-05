◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（５日・横浜）広島・平川蓮外野手が、３点を追う８回２死一、三塁で右越えの２点二塁打を放った。２試合連続の打点で１点差とした。左打席からフェンスの最上部に直撃。あと一歩で待望のプロ初本塁打という打球だった。前の打席では、右打席で左翼フェンス直撃の二塁打。２打席連続で“惜しい”一打となった。