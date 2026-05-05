５日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に俳優の草刈正雄（７３）が出演。７歳の孫とのエピソードを明かした。１８歳でモデルとしてデビュー後、俳優に転身し活躍。長女はタレントで実業家の紅蘭で、紅蘭の長女である初孫は７歳になった。孫について「かわいいですね」と表情を崩した草刈。「一緒にキャッチボールしたり、サッカーしたり、女の子なんですが男の子みたいに（遊んでいる）」と話した。